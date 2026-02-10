Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Deutlich überladen

Am Montag zog die Polizei einen Klein-Lkw bei Giengen aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Um 9.30 Uhr fiel der Verkehrspolizei Heidenheim auf der B19 bei Giengen ein Lastwagen auf. Deshalb wurde der Fahrer und sein Lkw auf genauer unter die Lupe genommen. Bei einer Überprüfung des 3,5 Tonner kam heraus, dass das tatsächliche Gewicht bei über 4,3 Tonnen lag. Somit war der MAN mit rund 25 % deutlich überladen. Die Beamten des Verkehrsdienstes Heidenheim unterbanden die Weiterfahrt des 30-Jährigen. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld von mindestens 95 Euro und ein Punkt.

Viele Fahrzeugführer unterschätzen die Gefahr, die bei Überladung oder falscher Beladung des Fahrzeugs ausgeht. Die Fahrstabilität nimmt ab und das Fahrzeug kann in Kurven ausbrechen, außerdem verlängert sich der Bremsweg deutlich. Damit gefährdet man nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer und riskiert schwerwiegende Folgen. Diese und viele weitere Tipps erhalten Sie im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm

