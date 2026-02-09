Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Erneut Trittfallen aufgetaucht

Am vergangenen Montag (02.02.06) wurde ein Autofreifen durch Nagelfallen beschädigt.

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ulm (ots)

Wie berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6196419) entdeckte am 13.01.26 eine Zeugin die Nagelfallen. Am vergangenen Montag fuhr der Stadtförster mit seinem Auto über erneut ausgelegte Nagelfallen und beschädigte einen Reifen. Am heutigen Montag wurden weitere ausgelegte Trittfallen am Waldweg im Bereich der Alfons-Feifel-Straße entdeckt. Hierbei wurden sowohl Nägel, Spritzennadeln als auch Skalpelle verwendet. Die Fallen wurden sowohl unter Laub als auch in einer Wasserpfütze versteckt. Die Polizei ermittelt gegen den noch unbekannten Verursacher. Gleichzeitig wird um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten, da nicht auszuschließen ist, dass erneut derartige Fallen ausgelegt werden. Zeugenhinweise nimmt die Göppinger Polizei unter Tel. 07161/63-2360 entgegen.

+++++++ 0247562 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell