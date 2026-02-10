POL-UL: (UL) Laichingen - Radfahrer missachtet Vorfahrt
Leichte Verletzungen zog sich ein 29-Jähriger am Montag zu.
Ulm (ots)
Gegen 14.15 Uhr fuhr der 29-Jährige mit seinem Fahrrad in der Hirschstraße. An der Kreuzung Wilhelmstraße kam von rechts eine 44-Jährige mit ihrem BMW. Sie hatte Vorfahrt. Der von links kommende Radler missachtete die Vorfahrt des Autos und die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Dabei fiel der 29-Jährige über die Motorhaube und zog sich leichte Verletzungen zu. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von mehreren hundert Euro. Der 29-Jährige begab sich später selbst in ärztliche Behandlung.
+++++++ 0251963 (BK)
Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell