POL-UL: (UL) Laichingen - Radfahrer missachtet Vorfahrt

Leichte Verletzungen zog sich ein 29-Jähriger am Montag zu.

Ulm (ots)

Gegen 14.15 Uhr fuhr der 29-Jährige mit seinem Fahrrad in der Hirschstraße. An der Kreuzung Wilhelmstraße kam von rechts eine 44-Jährige mit ihrem BMW. Sie hatte Vorfahrt. Der von links kommende Radler missachtete die Vorfahrt des Autos und die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Dabei fiel der 29-Jährige über die Motorhaube und zog sich leichte Verletzungen zu. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von mehreren hundert Euro. Der 29-Jährige begab sich später selbst in ärztliche Behandlung.

