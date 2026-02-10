Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Niederstotzingen - BMW gestohlen

In der Nacht auf Montag stahlen Unbekannte ein Auto in Niederstotzingen.

Ulm (ots)

In der Zeit zwischen 20.30 Uhr und 6.40 Uhr begaben sich Unbekannte zu dem schwarzen BMW X5. Der stand in der Wilhelmstraße in einer Hofeinfahrt. Auf unbekannte Art und Weise öffneten die Täter das Auto und fuhren davon. Die Originalschlüssel befanden sich noch beim Besitzer. Wie die Unbekannten das Auto starten konnten, ist nicht bekannt. Die Kriminalpolizei Heidenheim (Tel. 07321/322-432) hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

