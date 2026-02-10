Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Dettingen a.d.Iller - Nach Unfall aus dem Staub gemacht

Gegen einen großen Stein krachte ein Unbekannter am Mittwoch (4.2.) bei Dettingen an der Iller.

Ulm (ots)

Den Steinbrocken ließ der Unbekannte mitten auf der Straße zurück und schaffte so eine ernsthafte Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer.

Wie die Polizei mitteilt, soll es am vergangenen Mittwoch zu dem Unfall gekommen sein. Ein Lkw war wohl am Vormittag auf der Straße "Beim Kraftwerk" unterwegs. Den polizeilichen Erkenntnissen zufolge kam aus bisher unbekannter Ursache ein Laster im Kurvenbereich von der Straße ab. Anschließend prallte das Fahrzeug gegen einen rund 1m x 0,5m x 0,5m großen Stein. Der lag am Fahrbahnrand und diente wohl als Begrenzung. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Stein auf die Fahrbahn geschoben. Ohne sich um den Schaden und die Beseitigung des schweren Steins zu kümmern, flüchtete der Unbekannte. Das Fahrzeug müsste laut Polizei im Frontbereich auch erheblich beschädigt sein. Zurück blieben Fahrzeugteile, die die Ermittler nun einem Lkw der Marke DAF zuordnen konnten. Das schwere Verkehrshindernis wurde durch die Feuerwehr beseitigt. Glücklicherweise kam niemand zu Schaden. Die Polizei Ochsenhausen hat nun Ermittlungen wegen einer Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht aufgenommen. Wer Hinweise geben kann oder sich an einen beschädigten Lkw der Marke DAF erinnert, soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel. 07352/202050 melden.

