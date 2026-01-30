Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Gemeinsame Fußstreife von Polizei und Ordnungsamt Kirn - mehrere Verstöße festgestellt

Verbandsgemeinde Kirner Land (ots)

Am gestrigen Nachmittag und Abend führten Beamte der Polizeiinspektion Kirn gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Kirner Land eine koordinierte Fußstreife im Stadtgebiet von Kirn und den angrenzenden Gemeinden durch. Ziel der gemeinsamen Kontrollmaßnahme war es, die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu stärken, Präsenz zu zeigen sowie unterschiedliche Kontroll- und Überwachungsaufgaben wahrzunehmen. Im Rahmen der Streife wurden unter anderem mehrere Personenkontrollen durchgeführt. Dabei wurde bei einer jugendlichen Person eine geringe Menge Haschisch aufgefunden und sichergestellt. Entsprechende weitere Maßnahmen wurden eingeleitet. Darüber hinaus erfolgte eine Kontrolle einer Gaststätte. Aufgrund erheblicher ordnungsrechtlicher Mängel musste der Betrieb noch vor Ort geschlossen werden. Im öffentlichen Verkehrsraum wurde zudem ein nicht zugelassener Pkw festgestellt. Weiterhin wurden zwei Fahrradfahrer sowie ein Rollerfahrer kontrolliert, die jeweils ohne vorgeschriebene Beleuchtung unterwegs waren. Auch hier wurden die notwendigen Sanktionen verhängt. Neben verkehrsrechtlichen Kontrollen wurden mehrere Baustellen im Stadtgebiet überprüft. Außerdem wurde eine Gefährderansprache wegen eines Verstoßes gegen bestehende Hochwasserschutzregelungen durchgeführt. Die Polizeiinspektion Kirn und das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Kirner Land bewerten die gemeinsame Streife als erfolgreich und kündigen an, auch künftig vergleichbare Kontrollen zur Erhöhung der Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Raum durchzuführen.

