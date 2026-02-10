Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Erolzheim - Auf glatter Straße gerutscht

Gegen einen verkehrsbedingt wartenden Pkw prallte ein Auto am Montag bei Erolzheim.

Ulm (ots)

Kurz vor 7 Uhr fuhr ein 32-Jähriger mit seinem Mazda in Edelbeuren. Der Autofahrer fuhr in der Erolzheimer Straße und wollte nach rechts in Richtung Bechtenroter Weg abbiegen. Die Straße war glatt. Der Fahrer war wohl für diese Straßenverhältnisse zu schnell unterwegs und rutschte. An der Einmündung wartete eine 26-Jährige mit ihrem Renault. Der Mazda stieß in die linke Seite des stehenden Autos. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Ochsenhausen schätzt den Schaden an den Fahrzeugen auf jeweils 5.000 Euro.

Bei Schnee und Eis gilt vor allem: Runter vom Gas! Nur wer langsam fährt, kann noch rechtzeitig reagieren. Halten Sie Abstand und seien Sie bremsbereit. Bitte beachten Sie, dass glatte Straßen nicht immer auf den ersten Blick erkennbar sind. Fahren Sie deshalb vorausschauend.

