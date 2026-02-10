Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Aichelberg - Werkzeuge gestohlen

In den vergangenen Tagen erbeuteten in Aichelberg Unbekannte die Werkzeuge und Maschinen aus zwei Firmenfahrzeugen.

Ulm (ots)

Der erste Diebstahl ereignete sich zwischen Samstag, 13.30 Uhr und Montag, 7.30 Uhr. Ein Firmenwagen stand verschlossen in der Steigstraße. In dem Handwerkerfahrzeug befanden sich mehrere Werkzeuge. Ein Dieb knackte wohl das Schloss an der Hecktür. Dann schnappte er sich die Werkzeuge und flüchtete mit der Beute. Zu einem weiteren Diebstahl aus einem Firmenwagen kam es zwischen Sonntag, 1 Uhr und Montag, 6 Uhr. Nur unweit vom ersten Tatort entfernt wurde an dem Handwerkerfahrzeug die Heckscheibe eingeschlagen. Das parkte ebenfalls in der Steigstraße. Der Einbrecher machte einen Akkuschrauber und eine Bohrmaschine zu seiner Beute und flüchtete unerkannt. Die Werkzeuge haben einen Wert von mehreren hundert Euro. Die Polizei hat in beiden Fällen Spuren gesichert. Die Ermittler vom Polizeiposten Bad Boll prüfen Tatzusammenhänge und hoffen auf Hinweise von Zeugen. Die können sich unter der Tel. 07164/12024 melden.

++++0248260 0247236

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

