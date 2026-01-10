Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Einbruch in Kneipe

Nordhorn (ots)

In den frühen Morgenstunden des 04.01.2026 kam es zwischen 07:10 Uhr und 07:15 Uhr zu einem Einbruch in eine Kneipe an der Hagenstraße in Nordhorn.

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten und entwendete Bargeld aus der Kasse sowie mehrere Spirituosenflaschen. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921 / 3090 zu melden.

