Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Einbruch in Kindergarten - Polizei bittet um Hinweise

Nordhorn (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, dem 08.01.2026, gegen 18:00 Uhr, und Freitag, dem 09.01.2026, etwa 06:05 Uhr, kam es in der Wilhelm-Raabe-Straße in Nordhorn zu einem Einbruch in das Büro eines Kindergartens. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu dem Büro. Anschließend durchsuchten sie Schränke und entwendeten Bargeld sowie elektronische Geräte und Computerzubehör.

Der entstandene Schaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921 / 3090 zu melden.

