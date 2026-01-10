Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Verkehrsunfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Papenburg (ots)

Am Donnerstag, dem 08.01.2026, kam es gegen 22:35 Uhr in der Straße Zum Verlaat, in Höhe der Hausnummer 60, in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw die Straße Zum Verlaat in Richtung Bolwinsweg und touchierte dabei einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten grauen VW Golf. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem beteiligten Fahrzeug geben können, sich bei der Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961 / 9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell