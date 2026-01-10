PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Surwold - Schwerer Verkehrsunfall auf der B401 - Zwei Personen schwer verletzt

Surwold (ots)

Am Freitag, dem 09.01.2026, kam es gegen 11:20 Uhr auf der B401 in Höhe der Straße Am Küstenkanal in Surwold zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 32-jähriger Mann mit einem Mercedes Vito die B401 aus Richtung Dörpen kommend in Richtung Surwold. Beim Überholen eines Sattelzuges geriet das Fahrzeug auf winterglatter Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte mit einem entgegenkommenden Mercedes Sprinter, der von einem 28-jährigen Mann geführt wurde.

Der Fahrer des Mercedes Sprinter war zunächst in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Beide Fahrzeugführer erlitten schwere Verletzungen und wurden anschließend durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 09.01.2026 – 12:07

    POL-EL: Papenburg - Unfallflucht - Zeugen gesucht

    Papenburg (ots) - Heute Morgen um 05:40 Uhr kam es am Kreisverkehr Splitting rechts und Umländerwiek links zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr in den Kreisverkehr ein, obwohl dieser bereits durch einen 44-Jährigen mit seinem Opel Astra befahren wurde. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 11:56

    POL-EL: Bockhorst - Lkw über die Leitschutzplanke gekippt

    Bockhorst (ots) - Heute Morgen kam es um 06:30 Uhr auf der B401 zu einem Verkehrsunfall. Ein 55-jähriger Fahrer einer Sattelzugmaschine kam auf winterglatter Fahrbahn in Richtung Surwold nach rechts von der Fahrbahn ab. Folgend kollidierte er mit der Leitschutzplanke. Unter der Last gab die Leitschutzplanke nach, so dass das Gespann über diese kippte und seitlich im Graben zum Liegen kam. Aktuell wird die Bergung der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren