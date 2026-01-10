Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Surwold - Schwerer Verkehrsunfall auf der B401 - Zwei Personen schwer verletzt

Surwold (ots)

Am Freitag, dem 09.01.2026, kam es gegen 11:20 Uhr auf der B401 in Höhe der Straße Am Küstenkanal in Surwold zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 32-jähriger Mann mit einem Mercedes Vito die B401 aus Richtung Dörpen kommend in Richtung Surwold. Beim Überholen eines Sattelzuges geriet das Fahrzeug auf winterglatter Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte mit einem entgegenkommenden Mercedes Sprinter, der von einem 28-jährigen Mann geführt wurde.

Der Fahrer des Mercedes Sprinter war zunächst in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Beide Fahrzeugführer erlitten schwere Verletzungen und wurden anschließend durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

