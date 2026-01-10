Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Diebstahl aus Baucontainer - Polizei bittet um Hinweise

Lingen (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, dem 19.12.2025, gegen 12:00 Uhr, und Donnerstag, dem 08.01.2026, etwa 15:00 Uhr, kam es auf einer Baustelle in der Gymnasialstraße in Lingen zu einem Diebstahl aus einem Baucontainer.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelangte eine bislang unbekannte Täterschaft auf das umzäunte Baustellengelände und verschaffte gewaltsam Zugang zu einem Baucontainer. Aus diesem wurden anschließend mehrere Geräte entwendet.

Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei Lingen unter der Rufnummer 0591 / 870 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell