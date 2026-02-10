Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Unfall beim Abbiegen

Am Montag missachtete ein 58-Jähriger in Göppingen die Vorfahrt eines Mercedes-Fahrer.

Um 13.40 Uhr war der 58-Jährige in der Maßbachstraße unterwegs. An der Einmündung wollte er mit seinem VW Tiguan nach links in die Ulmer Straße einbiegen. Von links kam ein 25-Jähriger mit seinem Mercedes. Der hatte Vorfahrt. Beide Autos prallten in der Einmündung zusammen. Rettungskräfte brachten die beiden Fahrer sowie eine Insassin im Mercedes vorsorglich in eine Klinik. An beiden Pkw entstand erheblicher Schaden von jeweils 20.000 Euro. Abschlepper bargen die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos. Die Polizei Göppingen hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

