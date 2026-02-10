Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Nicht auf den Verkehr geachtet

Am Montag kam es auf dem Berliner Ring zu einem Auffahrunfall.

Ulm (ots)

Die 42-Jährige fuhr mit ihrem Skoda kurz vor 10 Uhr auf dem Berliner Ring in Richtung Kurt-Schumacher-Ring. Auf Höhe Kreuzung Eselsbergsteige achtete sie nicht auf den Verkehr und prallte in das Heck eines VW. Der VW wurde auf ein davor stehendes Auto geschoben. Bei dem Unfall erlitt die 23-jährige Fahrerin des VW leichte Verletzungen. Sie kam in ein Krankenhaus. Der Skoda und VW mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt.

