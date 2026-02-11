Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Diebstahl aus Pkw

Am Montag war ein Dieb in Biberach unterwegs. Der klaute einen Rucksack aus einem unverschlossenen Auto. Die Spur führte zu einem 35-Jährigen.

Zwischen 18.45 Uhr und 21.30 Uhr war der Dieb in einer Tiefgarage am Zeppelinring unterwegs. Dort parkt im ersten Untergeschoß ein weißer Skoda Octavia. Aus dem unverschlossenen Auto nahm ein zunächst unbekannter Dieb einen blauen Rucksack mit. In dem befanden sich Badesachen. Die Besitzerin des Autos erstattete Anzeige bei der Polizei. Die nahm sofort die Ermittlungen auf und wertete die Überwachungskameras in der Tiefgarage aus. Auf den Bildern war eine männliche Person bei der Tatausführung zu erkennen. Da den erfahrenen Ermittlern die Person bereits bekannt war, führte dies zur schnellen Aufklärung der Tat. Auf den 35-Jährigen kommt nun eine Anzeige zu.

Die Polizei warnt davor, in Autos Wertsachen zurückzulassen. Denn das lockt Diebe an. Und ein Auto ist kein Tresor, auch wenn dieser verschlossen ist. Mehr Tipps zum Schutz vor Diebstahl gibt die Polizei unter www.polizei-beratung.de.

