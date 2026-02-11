POL-UL: (UL) Oberdischingen - Unfall an Einmündung
Bei Blechschaden blieb es nach einem Unfall am Dienstag in Oberdischingen.
Ulm (ots)
Um 13.25 Uhr war ein 41-Jähriger auf der K7412 in Oberdischingen unterwegs. Er fuhr in Richtung B311. Von links, aus der Straße Allee, fuhr eine 46-Jährige in die Kreisstraße ein. Die wollte nach links in Richtung der B 311 einbiegen. Dabei missachtete die Renault-Fahrerin die Vorfahrt des von rechts kommenden Ford-Fahrers. Beide Autos stießen in der Kreuzung zusammen. Verletzt wurden niemand. Die Pkw blieben fahrbereit. Die Polizei Ehingen hat den Unfall aufgenommen und schätzt den Schaden auf jeweils 2.000 Euro.
++++0259221 (BK)
