Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Aufmerksame Zeugen stoppen alkoholisierten Unfallfahrer

Gelsenkirchen (ots)

Durch das beherzte Eingreifen zweier Zeugen konnte die gefährliche Autofahrt eines 26-jährigen Esseners beendet werden.

Der Fahrer eines Fords war am Mittwochabend, 4. Februar 2026, in Rotthausen unterwegs und fiel aufgrund seiner unsicheren Fahrweise zwei 30 und 35 Jahre alten Männern auf, die sich im Auto dahinter befanden. Diese alarmierten die Polizei und folgten dem Essener mit ihrem Auto. Auf der Hilgenboomstraße berührte der 26-jährige Fahrer vier am Fahrbahnrand geparkte Autos und stieß schließlich frontal mit einem geparkten Suzuki zusammen. Durch diesen Zusammenstoß verkeilte sich das Fahrzeug des Esseners und er konnte seine Fahrt nicht fortsetzen. Um sein eingeklemmtes Fahrzeug zu lösen, fuhr der Ford-Fahrer mehrfach vor und zurück. Ein 28-jähriger Zeuge, der sich auf dem Gehweg befand, wurde dabei nur durch Zufall nicht verletzt.

Die 30 und 35 Jahre alten Männer entschlossen sich daraufhin, den Mann aus dem Auto zu ziehen, um weitere Gefährdungen zu beenden. Die kurz darauf eintreffenden Polizeibeamten legten dem Essener, der offenbar unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand, Handfesseln an und durchsuchten ihn. Sie fanden bei ihm ein verbotenes Einhandmesser, welches sichergestellt wurde. Anschließend brachten sie ihn zu einer Polizeiwache, wo ihm ein Arzt mehrere Blutproben entnahm. Dabei beleidigte er die Einsatzkräfte.

Den Essener erwarten nun Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht, Gefährdung des Straßenverkehrs, Beleidigung und wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Die Ermittlungen dauern an.

