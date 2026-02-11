Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dietenheim - Arbeiter verletzt

Am Dienstag erfasste ein Staplerfahrer in einer Firma bei Dietenheim einen 45-Jährigen.

Kurz vor 14 Uhr kam es in der Straße Herrenweiher in Regglisweiler zum Arbeitsunfall. Ein 38-Jähriger rangierte im Gebäude einer Firma mit einem Stapler. Als er rückwärts fuhr, übersah er wohl den 45-jährigen Arbeiter. Mit seinem Stapler erfasste er den Arbeiter, wodurch dieser zwischen einem Hochregal und dem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Dadurch erlitt er Verletzungen am Bein. Rettungskräfte brachten ihn in mit mittelschweren Verletzungen in eine Klinik. Die Polizei Dietenheim hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

