PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Mittelbiberach - Autoscheiben eingeschlagen
Am Montag oder Dienstag schlug ein Unbekannter auf einem Gelände einer Kfz-Werkstatt die Scheiben an mindestens fünf Fahrzeugen ein.

Ulm (ots)

Zwischen 14 und 11.30 Uhr muss die Tat wohl von einem Vandalen begangen worden sein, so die Polizei. Die Autos standen in der Industriestraße auf dem rückwärtigen Gelände einer Autowerkstatt. An den Fahrzeugen, die zum Verkauf oder auch als Ersatzteilspender dienen, wurden mehrere Scheiben eingeworfen. Am Abstellort der Autos führt direkt ein Fußweg vorbei. Das Polizeirevier Biberach (Tel. 07351/4470) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Personen zur Tatzeit im Bereich der Werkstatt festgestellt haben.

++++0258947

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren