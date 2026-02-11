Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Mittelbiberach - Autoscheiben eingeschlagen

Am Montag oder Dienstag schlug ein Unbekannter auf einem Gelände einer Kfz-Werkstatt die Scheiben an mindestens fünf Fahrzeugen ein.

Ulm (ots)

Zwischen 14 und 11.30 Uhr muss die Tat wohl von einem Vandalen begangen worden sein, so die Polizei. Die Autos standen in der Industriestraße auf dem rückwärtigen Gelände einer Autowerkstatt. An den Fahrzeugen, die zum Verkauf oder auch als Ersatzteilspender dienen, wurden mehrere Scheiben eingeworfen. Am Abstellort der Autos führt direkt ein Fußweg vorbei. Das Polizeirevier Biberach (Tel. 07351/4470) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Personen zur Tatzeit im Bereich der Werkstatt festgestellt haben.

