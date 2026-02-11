PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim a.d. Brenz - Damenfahrrad gestohlen
In den vergangenen Tagen klaute ein Unbekannter am Bahnhof in Heidenheim ein Fahrrad.

Ulm (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 20 Uhr und Montag, 8.30 Uhr stand das türkisfarbene Damenrad der Marke Ghost am Bahnhof. Die Eigentümerin hatte das Fahrrad mit einem Schloss am dortigen Abstellplatz für Fahrräder angekettet. Unbekannte knacken das Schloss und nahmen das Fahrrad mit. An dem Bike war am Lenker ein Korb montiert. Die Polizei Heidenheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

