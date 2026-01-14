Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Zeche geprellt - Ermittlungen gegen 29-Jährigen

Wegen Betrugs ermittelt das Polizeirevier Ravensburg gegen einen 29-Jährigen, der am Dienstagabend in einer Gaststätte in der Innenstadt die Zeche geprellt hat. Der Mann konsumierte zehn alkoholische Getränke und verließ dann offenbar fluchtartig die Gaststätte. Zuvor hatte er dem Wirt mehrmals versichert, Geld bei sich zu haben und die Getränke bezahlen zu wollen. Eine Polizeistreife griff den Mann kurz nach seiner Flucht im Innenstadtbereich auf und stellte dabei fest, dass dieser entgegen seiner Aussage keinerlei finanzielle Mittel mit sich führte. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Ravensburg

In Bauwagen und Lämmerstall eingebrochen

In einen Bauwagen und einen Lämmerstall im Bereich Hinzistobel ist im Zeitraum zwischen Sonntagabend und Dienstagvormittag ein Unbekannter eingebrochen und hat Sachschaden von rund 1.000 Euro hinterlassen. Mit einer Axt, die sich vor Ort befunden hatte, wütete der Unbekannte und nahm diese anschließend als offensichtlich einziges Diebesgut mit. Personen, die Hinweise zu dem Einbruch samt Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 auf dem Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Altshausen

Brennende Matratze löst Rauchmelder aus

Ein Rauchmelder sowie Brandgeruch haben am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr einen Einsatz von Freiwilliger Feuerwehr und Polizei in einer Wohnung in der Tilgenstraße verursacht. Die Einsatzkräfte stellten eine brennende Matratze fest. Diese war vermutlich durch eine defekte Wärmedecke in Brand geraten. Die Wehrleute löschten die Flammen, bevor der Brand auf die Wohnung übergriff. Somit entstanden keine weiteren Sachschäden in der Wohnung. Die Bewohnerin kam mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus.

Königseggwald

Alkoholisiert von Straße abgekommen

Alkoholisiert war der Fahrer eines Citroen, als er am Dienstagabend auf einem Verbindungsweg zwischen Laubbach und der L 288 / Königseggwald von der Straße abgekommen ist. Der Fahrer verlor die Kontrolle über seinen Wagen und überfuhr in der Folge mehrere Verkehrszeichen sowie einen Straßenpfosten. Neben der Fahrbahn kam er zum Stehen, verletzt wurde der 38-Jährige glücklicherweise nicht. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten schnell die Alkoholisierung des Mannes fest und führten mit ihm einen Alkoholtest durch, der über 1,1 Promille ergab. Der 38-Jährige musste in der Folge in einem Krankenhaus eine Blutprobe und bei den Beamten seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Insgesamt entstand durch den Unfall ein Sachschaden von schätzungsweise rund 6.000 Euro.

Isny im Allgäu

Zusammenstoß beim Abbiegen

Aufgrund eines Abbiegefehlers kam es auf der B 12 an der Abzweigung der Maierhöfener Straße am Dienstagmorgen zu einem Verkehrsunfall. Gegen 7 Uhr übersah eine 46-jährige VW-Fahrerin beim Linksabbiegen in die Maierhöfener Straße einen ihr entgegenkommenden vorfahrtsberechtigten 21 Jahre alten Hyundai-Lenker und kollidierte mit diesem. Beide Autofahrer wurden jeweils leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf insgesamt rund 15.000 Euro beziffert, ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um die beiden erheblich beschädigten Pkw.

Bad Wurzach

Alkoholisiert am Steuer

Knapp ein Promille hatte ein Autofahrer intus, der am Dienstagabend von einer Streife des Polizeireviers Leutkirch gegen 19.30 Uhr im Stadtgebiet angehalten und kontrolliert wurde. Aufgrund von deutlichem Atemalkoholgeruch führten die Beamten im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein Alkoholvortest durch. In der Folge musste der 61-Jährige eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben. Dem Mann untersagten die Polizisten die Weiterfahrt. Auf ihn kommen nun ein empfindliches Bußgeld und ein mehrwöchiges Fahrverbot zu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell