Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Hoher Schaden an leerstehendem Haus verursacht - Polizei sucht Zeugen

Wegen Hausfriedensbruchs, Diebstahls und Sachbeschädigung ermittelt die Polizei nach einem Vorfall in Ailingen. Ein Unbekannter hat zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen in einem derzeit leerstehenden Wohnhaus sämtliche Wasserhähne aufgedreht, sodass eine große Menge Wasser in das Gebäude floss. Dieses verursachte einen großflächigen Wasserschaden. Zudem stahl der Täter offenbar einen Rasenmähertraktor, der auf dem Gelände abgestellt war. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Meckenbeuren

Kollision mit Baum - Autofahrer im Krankenhaus

Gegen einen Baum geprallt ist ein 32 Jahre alter Autofahrer am Montagnachmittag. Der Dacia-Lenker war gegen 14.30 Uhr auf der B 467 von Liebenau nach Tettnang unterwegs, als er aus noch unklarer Ursache von der Fahrbahn abkam. Er durchfuhr einen Grünstreifen, streifte einen Leitpfosten und prallte dann gegen den Baum neben der Straße. Er kam mit eher leichten Verletzungen davon. Ein Rettungsdienst brachte ihn zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. An seinem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden im fünfstelligen Euro-Bereich. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um das Fahrzeug.

Markdorf

Unfallflucht

Zeugen sucht der Polizeiposten Immenstaad, nachdem am Dienstagmorgen zwischen 9 und 10 Uhr auf dem Parkplatz der Grundschule in der Leimbacher Straße ein Auto angefahren wurde. Der unbekannte Verursacher suchte im Anschluss das Weite, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro an dem Mazda zu kümmern. Die Polizei geht davon aus, dass der Flüchtige mit einem weißen Pkw unterwegs war und den Mazda vermutlich beim Ausparken touchiert hat. Sachdienliche Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht werden unter Tel. 07545/1700 erbeten.

Markdorf

Frau von Auto erfasst

Eine Fußgängerin ist am frühen Dienstag an der Einmündung Hauptstraße/Kreuzgasse von einem Pkw erfasst worden. Die 63 Jahre alte Opel-Lenkerin übersah die Passantin, die gerade in Begriff war, die Kreuzstraße zu überqueren, als sie von der Hauptstraße in selbige einbog. Durch die Kollision stürzte die gleichaltrige Fußgängerin und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Eine nicht unerhebliche Rolle für den Fahrfehler der Autofahrerin dürfte die eingeschränkte Sicht der Unfallverursacherin gespielt haben, deren Scheiben zu einem Teil beschlagen waren. An deren Pkw entstand bei dem Unfall kein nennenswerter Sachschaden.

Deggenhausertal

Betrugsmasche "Love-Scamming"

Auf die Betrugsmasche "Love-Scamming" ist ein 66-Jähriger aus dem Gemeindegebiet im Laufe der letzten Wochen hereingefallen. Über eine Kontaktanzeige lernte er eine anscheinend kasachische Frau kennen, die ihn nach einiger Zeit dazu aufforderte ihr Geld für ein Visum zu schicken. Gutgläubig überwies der Mann einen mittleren vierstelligen Euro-Betrag auf das Bankkonto der Frau, die im versicherte, zu ihm zu reisen. Die Betrügerin brach nach der Zahlung den Kontakt zu dem 66-Jährigen ab, der zwischenzeitlich Anzeige erstattet hat. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor dieser Betrugsmasche, die als "Love-Scamming" bezeichnet wird. Ausführliche Informationen zum Vorgehen der Betrüger und wie Sie versuchen können, sich dagegen zu schützen, finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Stetten

Alkoholisiert und ohne Berechtigung am Steuer

Mit über einem Promille wurde am Montagabend eine Autofahrerin in der Hauptstraße von der Polizei angehalten. Die Frau fiel einer Streife des Polizeireviers Überlingen auf, die bei einer daraufhin folgenden Kontrolle festgestellte, dass die 47-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Da zudem deutlicher Alkoholgeruch von der Fahrerin ausging, führten die Beamten ein Alkoholvortest durch. In der Folge musste die 47-Jährige eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben und ihren Wagen stehen lassen. Sollte die Blutuntersuchung den zu hohen Promillegehalt bestätigen, kommt auf die Fahrerin neben einer Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Führerschein auch eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

