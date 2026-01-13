Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Kinder nicht angeschnallt - Bußgeld

Weil seine drei Kinder nicht, beziehungsweise nicht ausreichend angeschnallt waren, kommt auf einen 40 Jahre alten Autofahrer ein Bußgeld zu. Beamte des Polizeireviers Ravensburg kontrollierten den Pkw-Lenker am Montagmittag im Stadtgebiet und stellten dabei fest, dass die drei Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren ohne Kindersitz und ohne angelegten Sicherheitsgurt befördert wurden. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt ohne Sitz und zeigten den 40-Jährigen nach einem eindringlichen Gespräch bei der Bußgeldstelle an.

Weingarten

Scheibe an Geschäft eingeworfen

Unbekannte haben zwischen Sonntag und Montag die Scheibe eines Geschäfts in der Karlstraße eingeworfen. Die Täter verwendeten hierzu einen Ziegelstein und richteten Sachschaden von mehreren hundert Euro an. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt und bittet Personen, die Hinweise zu der Tat und den Täter geben können, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Ebersbach-Musbach

Verkehrsunfall

Eine leichtverletzte Person und Sachschaden von schätzungsweise über 20.000 Euro sind am Montagmorgen kurz nach 7.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Altshauser Straße entstanden. An der Einmündung Musbacher Straße wollte der 63 Jahre alte Fahrer eines Kleinlasters an der abknickenden Vorfahrtsstraße aus Richtung Altshausen kommend geradeaus in Richtung Musbach fahren. Dabei missachtete er den Vorrang einer 26-Jahre alten Mini-Fahrerin, die aus Richtung Aulendorf kommend der abknickenden Vorfahrtsstraße in Richtung Altshausen folgen wollte. Während am Lkw bei der folgenden Kollision Sachschaden von rund 5.000 Euro entstand und der Fahrer unverletzt blieb, zog sich die Mini-Fahrerin leichtere Verletzungen zu. Der Sachschaden an ihrem Wagen wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Amtzell

Verkehrsunfall

Rund 10.000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag kurz nach 13 Uhr auf der B 32 zwischen der Autobahnanschlussstelle Wangen-West und Karbach entstanden. Der 30 Jahre alte Fahrer eines BMW bemerkte zu spät, dass ein Vorausfahrender abbremste und konnte nicht mehr rechtzeitig halten. Um einen Auffahrunfall zu vermeiden, wich der 30-Jährige nach links aus und kam dabei von der Fahrbahn, wobei er mit einer Verkehrstafel kollidierte. Verletzt wurde bei dem Unfall zum Glück niemand.

Wolfegg / Kißlegg

Gegen Baum geprallt - Unfallbeteiligte unverletzt

Bei winterglatter Fahrbahn hat am Montagabend kurz nach 22.30 Uhr der 45 Jahre alte Fahrer eines Opels auf der Landesstraße zwischen Rötenbach und Kißlegg die Kontrolle über seinen Wagen verloren. In einer abschüssigen Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und kam mit seinem Pkw an einem Baum zum Stehen. Ein Rettungsdienst kümmerte sich um den 45-Jährigen und seine Beifahrerin, nach bisherigen Erkenntnissen blieben beide jedoch unverletzt. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An dem Unfallwagen entstand Sachschaden von schätzungsweise rund 5.000 Euro.

Wangen im Allgäu

Radfahrerin (Kind) bei Unfall schwerer verletzt

Nach bisherigen Erkenntnissen schwerere Verletzungen hat eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in der Zeppelinstraße davongetragen. Das Kind wollte mit seinem Zweirad ordnungsgemäß nach links auf ein Privatgrundstück abbiegen und ordnete sich zur Fahrbahnmitte hin ein. Ein nachfolgender Renault-Fahrer erfasste das Rad des Mädchens, wodurch diese zu Boden geschleudert wurde. Ein Rettungsdienst brachte die Verletzte zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Gegen den Unfallverursacher, an dessen Wagen Sachschaden entstand, wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

