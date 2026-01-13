Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Start der Verkehrssicherheitswochen an den Gewerblichen Schulen

Landkreis Ravensburg (ots)

Das Referat Prävention des Polizeipräsidiums Ravensburg bietet im Zeitraum von 19. Januar bis 6. Februar Veranstaltungen zur Verkehrssicherheit für alle Berufsschülerinnen und -schüler an gewerblichen Schulen im Landkreis Ravensburg an. Der im Jahr 2022 gegründete Verkehrssicherheitsrat, bestehend aus den Verkehrswachten Württembergisches Allgäu und Ravensburg, dem Landratsamt Ravensburg und dem Polizeipräsidium Ravensburg, agiert federführend bei dieser Präventionskampagne. Zur Verkehrssicherheitsarbeit in Baden-Württemberg gehört als fundamentaler Baustein die Verkehrsunfallprävention an Schulen. Diese wird regelmäßig und zielgruppenspezifisch für Schülerinnen und Schüler durchgeführt.

Unter dem Motto der Landeskampagne "NO GAME. SICHER FAHREN - SICHER LEBEN (www.no-game-bw.de ) werden die Jungen Fahrerinnen und Fahrer bezüglich Unfallrisiken sensibilisiert. Die mit verschiedensten präventiven Ansätzen gestalteten Verkehrssicherheitswochen umfassen neben Verkehrsunterrichten auch Workshops, in denen Schülerinnen und Schüler im Alter von ca. 18 bis 24 Jahren Hauptunfallursachen vermittelt und positive Verhaltensänderungen aufgezeigt werden. Themen wie Raserei, Ablenkung durch das Handy sowie die Beeinträchtigung der Verkehrstüchtigkeit durch Alkohol- und Drogenkonsum sollen den Jungen Fahrerinnen und Fahrern durch speziell geschulte Beamte des Referats Prävention nahegebracht werden. Dazu sollen Rauschbrillenparcours, Reaktionstests und Ablenkungsworkshops den Teilnehmenden die Risiken im Straßenverkehr durch die Verkehrswachten interaktiv vermittelt werden.

Die ersten Veranstaltungen finden an der Geschwister-Scholl-Schule in Leutkirch vom 16.01.2026 bis 23.01.2026 statt. Es folgen vom 26.01. bis 30.01.2026 Veranstaltungen an der Edith-Stein-Schule in Aulendorf und vom 02.02. bis 06.02.2026 an der Gewerblichen Schule in Ravensburg.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell