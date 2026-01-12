Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen/Kressbronn

Trunkenheitsfahrten

Zwei Trunkenheitsfahrten mussten Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen am Sonntag anzeigen. Gegen 13.30 Uhr zeigte der Atemalkoholvortest bei einem 44-jährigen Pkw-Lenker in Friedrichshafen einen Wert von über 1,3 Promille an. Der Mann war einer Streife aufgefallen, nachdem ihm beim Abbiegen ein Getränkekasten von der Ladefläche gefallen und er trotz des lauten Knalls ohne anzuhalten weitergefahren war. In Kressbronn ergab gegen 19 Uhr bei einer 58-jährigen Autofahrerin der Vortest einen beachtlichen Wert von annähernd 2,9 Promille. In beiden Fällen mussten die Betroffenen je eine Blutprobe im Krankenhaus und ihren Führerschein abgeben und durften ihre Fahrten nicht fortsetzen. Sie gelangen beide wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zur Anzeige.

Friedrichshafen

Zwei E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinwirkung

Zwei E-Scooter-Lenker, die mutmaßlich unter Drogeneinwirkung standen, haben Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen am zurückliegenden Wochenende kontrolliert und angezeigt. Bereits am Samstagnachmittag zeigte ein 23-Jähriger im Rahmen einer Verkehrskontrolle Anzeichen für eine Betäubungsmitteleinwirkung. Ein durchgeführter Vortest reagierte positiv auf THC. Auch positiv auf THC und Kokain verlief der Vortest bei einem 28-Jährigen, der von einer Polizeistreife am Sonntagvormittag auf seinem E-Scooter angehalten wurde. Beide Betroffenen mussten sich in einem Krankenhaus Blut abnehmen lassen und ihre Weiterfahrt beenden. Sollten die Blutuntersuchungen den Anfangsverdacht bestätigen, müssen die Männer mit einem empfindlichen Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen.

Friedrichshafen

E-Scooter-Fahrer bei Unfall leicht verletzt

Am Sonntagmittag kam es in der Eugenstraße in einem Kreisverkehr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Volvo und einem E-Scooter. Gegen 13.30 Uhr übersah der 75-jährige Volvo-Fahrer einen 17-Jährigen, der mit seinem E-Scooter bereits den Kreisverkehr befuhr und Vorfahrt hatte. Durch die Kollision zwischen den Fahrzeugen stürzte der 17-Jährige, verletzte sich leicht und wurde später in einem Krankenhaus behandelt. Der Schaden am Auto des Unfallverursachers beträgt etwa 500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Eriskirch

Wiederholt ohne Führerschein unterwegs

Offenbar unbelehrbar scheint ein 34-Jähriger zu sein, der im Verdacht steht, in über einem Dutzend Fälle ohne Fahrerlaubnis mit einem Pkw gefahren zu sein. Der Mann wurde am Samstagnachmittag von einem Polizeibeamten in der Freizeit abermals beobachtet, wie er mit seinem Wagen unterwegs war. Nachdem eine Streifenwagenbesatzung hinzugezogen worden war, beschlagnahmten die Beamten das Fahrzeug, um weitere Straftaten zu verhindern. Der 34-Jährige gelangt entsprechend zur Anzeige.

Salem

Feuerwehreinsatz nach brennendem Adventskranz

Ein ausgelöster Brandmeldealarm hat die Feuerwehr, den Rettungsdienst und die Polizei am Sonntagabend kurz nach 21.30 Uhr in ein Seniorenwohnheim in der Schlossseeallee gerufen. Wie sich herausstellte, hatte in einer Wohnung ein Adventskranz Feuer gefangen und war abgebrannt. Durch die Rauchentwicklung schlug die Gefahrenmeldeanlage ordnungsgemäß an. Verletzt wurde niemand, nach ersten Erkenntnissen entstand auch kein nennenswerter Sachschaden.

Uhldingen-Mühlhofen

Pedale verwechselt - Sachschaden verursacht

Weil er mutmaßlich das Gas- und das Bremspedal verwechselte, hat ein 85-jähriger Pkw-Lenker am Sonntagmittag einen Verkehrsunfall verursacht. Kurz nach 12 Uhr kam der Senior im Storchenweg nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Wagen und einem Treppengeländer. Hierbei blieb der Fahrer glücklicherweise unverletzt. Der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen und dem Geländer wird insgesamt auf rund 5.000 Euro geschätzt. Nachdem der Wagen aufsaß und nicht selbständig weggefahren werden konnte, schob die alarmierte Feuerwehr ihn zurück auf die Straße.

Meersburg

Geparktes Auto angefahren

Weil er eigenen Angaben zufolge wohl übermüdet war, kam ein 63-Jähriger in der Nacht von Sonntag auf Montag kurz nach 1 Uhr in der Unteruhldinger Straße am Ortseingang von Meersburg nach links von der Fahrbahn ab. Dort fuhr er einen am Straßenrand geparkten Seat an. Der Fahrer des Alfa Romeo blieb hierbei unverletzt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest fiel negativ aus. An den beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

