POL-UL: (UL) Ehingen - Nach Unfall geflüchtet
Am heutigen Mittwoch musste eine Autofahrerin bei Ehingen dem Gegenverkehr ausweichen.
Ulm (ots)
Um 7.25 Uhr war eine 34-Jährige mit ihrem Audi auf der L259 von Rißtissen in Richtung Laupheim unterwegs. Im Begegnungsverkehr überholte ein unbekannter Autofahrer einen Pkw. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, musste die 34-Jährige nach rechts ausweichen. Dabei kam sie von der Straße ab und kollidierte mit einer Schutzplanke. Der Überholer fuhr anschließend in Richtung Rißtissen davon. Die Polizei Laupheim (Tel. 07392/9630-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise von Zeugen. Am Audi entstand ein Schaden von etwa 5.000 Euro. Hinweise zum Überholer liegen bislang nicht vor.
++++0264739
Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell