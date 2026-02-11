Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Nach Unfall geflüchtet

Am heutigen Mittwoch musste eine Autofahrerin bei Ehingen dem Gegenverkehr ausweichen.

Ulm (ots)

Um 7.25 Uhr war eine 34-Jährige mit ihrem Audi auf der L259 von Rißtissen in Richtung Laupheim unterwegs. Im Begegnungsverkehr überholte ein unbekannter Autofahrer einen Pkw. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, musste die 34-Jährige nach rechts ausweichen. Dabei kam sie von der Straße ab und kollidierte mit einer Schutzplanke. Der Überholer fuhr anschließend in Richtung Rißtissen davon. Die Polizei Laupheim (Tel. 07392/9630-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise von Zeugen. Am Audi entstand ein Schaden von etwa 5.000 Euro. Hinweise zum Überholer liegen bislang nicht vor.

++++0264739

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell