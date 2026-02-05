PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versammlung unter freiem Himmel

Jena (ots)

Am Mittwochabend fand am Holzmarkt eine Versammlung unter freien Himmel in Jena statt. Die Versammlung wurde kurz nach 17:30 Uhr eröffnet und mündete in einem Aufzug durch die Innenstadt von Jena. In der Spitze nahmen ca. 450 Personen teil. Neben dem vereinzelten abbrennen von pyrotechnischen Erzeugnissen blieb die Versammlung friedlich. Gegen 19:00 Uhr wurde die Versammlung durch die Anmelderin in der Johannisstraße beendet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

