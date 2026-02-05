PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena
LPI-J: Drogenrausch endet im Krankenhaus

Jena (ots)

Ein Zugführer meldete in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine schlafende Person in seinem Zug. Der Fahrer war bereits an seinem letzten Haltepunkt in Jena-Göschwitz angekommen und bekam den Mann nicht geweckt. Hinzugerufene Polizeibeamte haben sich dann der Person angenommen. Es handelte sich um eine 25-Jährigen. Dieser stand offenbar unter dem Einfluss von Drogen. Bei einer Durchsuchung stellten die Beamten mehrere Tabletten fest, bei diesen handelte es sich mutmaßlich um Ecstasy. Die Beamten stellten die Drogen sicher und informierten einen Rettungswagen. Die Rettungskräfte brachten den jungen Mann in ein Krankenhaus. Bedingt durch seinen Rauschzustand und die winterlichen Temperaturen wäre sonst eine erhebliche Gesundheitsgefährdung entstanden. Zugleich leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

