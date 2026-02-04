LPI-J: Ladendiebin gefasst
Apolda (ots)
Auf frischer Tat wurde gestern eine 50-jährige Diebin ertappt. Sie wurde vom Ladendetektiv eines Supermarktes in der Leutloffstraße in Apolda dabei beobachtet, wie sie abwechselnd Lebensmittel in den Einkaufswagen und in ihren Rucksack legte. An der Kasse wollte die 50-Jährige aber ausschließlich den Inhalt des Einkaufwagens bezahlen. Die Polizei wurde informiert und eine Anzeige wegen Diebstahls erstattet.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell