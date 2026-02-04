PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Perfide Betrugsmasche

Weimar (ots)

Ein 75-Jähriger erhielt am Dienstag einen Brief zur Aktualisierung seines TAN-Verfahrens. Der Brief sollte von seiner Hausbank stammen. Der Mann fotografierte den auf dem Schreiben aufgedruckten QR-Code ab. Doch das war das Ziel der Täter. Mit einer manipulierten Telefonnummer einer Bank, kontaktierten die Täter den Mann. In dem Gespräch überredeten sie ihn, einen Fernzugriff auf den Computer zu gestatten. Dies nutzten die Täter, um nun zwei Transaktionen von insgesamt über 10.000 Euro zu initiieren. Nachdem der 75-Jährige den Betrug bemerkte, erstattete er Anzeige bei der Polizei. Diese leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 04.02.2026 – 07:40

    LPI-J: Kollision nach verpasster Einfahrt

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Dienstagnachmittag fuhr eine 81-Jährige mit ihrem Auto hinter einem 27-Jährigen FIAT Fahrer. Die Fahrzeuge fuhren entlang der Mittelstraße in Zöllnitz. Der junge Mann verpasste eine Einfahrt und bremste sein Fahrzeug ab. Nun setzte er ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten Rückwärts und kollidierte mit der hinter ihm befindlichen Auto. Es kam zu Sachschäden an beiden Fahrzeugen. ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 07:40

    LPI-J: Betrugsversuch scheitert

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eine 81-Jährige aus dem Saale-Holzland-Kreis erhielt am Dienstagvormittag einen Anruf von einer männlichen Person. Diese gab an, dass die Frau über 400 Euro Schulden bei einem Zahlungsdienstleister habe und man nun das Geld abbuchen wollte. Doch die 81-Jährige besaß nicht einmal ein Konto bei dem Anbieter und damit auch keinerlei Schulden. Sie verweigerte jeglichen Zahlungen, beendete das Gespräch und erstattete Anzeige bei der Polizei. ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 07:40

    LPI-J: Straße beschmiert

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Hermsdorf: Am Dienstagvormittag erhielten Beamte der Polizeiinspektion Saale-Holzland via Online-Anzeige den Hinweis, dass unbekannte ein Verfassungswidriges Symbol in Hermsdorf auf die Straße gesprüht hätten. Streifenbeamte begaben sich zum Einsatzort und haben dort ein über ein Meter großes verfassungswidriges Symbol feststellen können. Dieses wurde mit blauer Sprühfarbe auf dem Boden angebracht. Die Beamten leiteten ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren