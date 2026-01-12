POL-LIP: Horn-Bad Meinberg-Leopoldstal. Harvester angezündet.
Lippe (ots)
Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagabend (10.-11.01.2026) zündeten unbekannte Täter in einem Waldgebiet in Leopoldstal im Bereich Eichenweg eine selbstfahrende Forstmaschine (Harvester, Baujahr 2008) an. Der Holzvollernter brannte nahezu vollständig aus. Diesel und Hydrauliköl traten aus. Das Kriminalkommissariat 1 der Kreispolizeibehörde Lippe sucht Zeugen: Telefon (05231) 6090.
Pressekontakt:
Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell