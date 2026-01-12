POL-LIP: Horn-Bad Meinberg-Leopoldstal. Harvester angezündet.

Lippe (ots) - Am Samstagnachmittag (10.01.2026) verletzte ein 49-jähriger Mann aus Bad Salzuflen in einem Café an der Langen Straße einen 25-jährigen Gast aus Schloß Holte-Stukenbrock. Zuvor hatte er mehrere Gäste bepöbelt, bedroht und beleidigt. Vor Ort wurde der scheinbar Alkoholisierte gegenüber den Beamten aggressiv, beleidigte sie und trat wahllos um sich. Nach einem Platzverweis wurde er ins Gewahrsam ...

