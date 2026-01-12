POL-LIP: Oerlinghausen-Lipperreihe. Versuchter Wohnungseinbruch.

Lippe (ots) - Am Samstag (10.01.26) gegen 19.30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Blomberger Straße in Fahrtrichtung Donop, bei dem ein 26-jähriger Lagenser mit seinem Pkw aus noch ungeklärter Ursache eine Böschung herabstürzte. Er sowie seine zwei Mitfahrer (24 und 26 Jahre alt) mussten mit teils schweren Verletzungen ins Klinikum nach Detmold eingeliefert werden. Der Pkw musste durch einen Abschlepper ...

