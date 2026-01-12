POL-LIP: Oerlinghausen-Lipperreihe. Versuchter Wohnungseinbruch.
Lippe (ots)
Eine unbekannte Person versuchte am Freitagnachmittag (09.01.2026) gegen 17 Uhr die Haustür eines Einfamilienhauses in der Glatzer Straße aufzubrechen. Als die Bewohner das Licht anmachten, flüchtete der Täter. Das Kriminalkommissariat 2 ermittelt. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, melden sich bitte unter (05231) 6090.
