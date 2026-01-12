PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen-Lipperreihe. Versuchter Wohnungseinbruch.

Lippe (ots)

Eine unbekannte Person versuchte am Freitagnachmittag (09.01.2026) gegen 17 Uhr die Haustür eines Einfamilienhauses in der Glatzer Straße aufzubrechen. Als die Bewohner das Licht anmachten, flüchtete der Täter. Das Kriminalkommissariat 2 ermittelt. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, melden sich bitte unter (05231) 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

