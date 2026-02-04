LPI-J: Straße beschmiert
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Hermsdorf: Am Dienstagvormittag erhielten Beamte der Polizeiinspektion Saale-Holzland via Online-Anzeige den Hinweis, dass unbekannte ein Verfassungswidriges Symbol in Hermsdorf auf die Straße gesprüht hätten. Streifenbeamte begaben sich zum Einsatzort und haben dort ein über ein Meter großes verfassungswidriges Symbol feststellen können. Dieses wurde mit blauer Sprühfarbe auf dem Boden angebracht. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und ließen die Schmiererei sofort entfernen.
