Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kein gültiges Ticket

Jena (ots)

Eine 20-Jährige fuhr am Mittwochnachmittag mit einem Bus zum Johannisplatz. Dabei wurde sie einer Kontrolle unterzogen. Die Frau zeigte ein Ticket vor. Dieses konnte der Fahrkartenkontrolleur jedoch nicht auslesen. Da die junge Frau sich nicht ausweisen wollte, zog er die Polizei hinzu. Diese stellte die Personalien der Frau fest. Darüber hinaus konnte geklärt werden, dass es sich nicht um ein gültiges Ticket handelte. Gegen die Frau wurde ein Ermittlungsverfahren wegen erschleichen von Leistungen eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

