LPI-J: Pressemitteilung PI Saale-Holzland

Weimar (ots) - Am Dienstag zur Mittagszeit kam es auf der L1060 zu einem Verkehrsunfall. Während ein 60-jähriger VW-Fahrer von Blankenhain in Richtung Magdala unterwegs war, fuhr ein 88-jähriger Mann aus Richtung Keßlar zur L1060. Beim Abbiegevorgang übersah der Mann aus Milda den VW. Auch eine von diesem eingeleitete Gefahrenbremsung konnte den bevorstehenden Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Zwar wurden hierdurch beide Fahrzeuge so sehr beschädigt, dass diese durch ...

