LPI-J: Pressemitteilung PI Saale-Holzland
Jena (ots)
Pkw auf Parkplatz beschädigt und vom Unfallort entfernt
Dienstagvormittag um 09:30 Uhr parkte ein 68jähriger Skodafahrer seinen Pkw auf dem Parkplatz "Amtsplatz" in Stadtroda ab. Als er um 09:45 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte er Beschädigung an diesem fest, welche durch ein anderes Fahrzeug verursacht wurden. Der Unfallverursacher hatte jedoch pflichtwidrig die Unfallstelle verlassen. Wer kann Informationen zu einem möglichen Verursacherfahrzeug und dem verantwortlichen Fahrzeugführer/-in geben. Hinweise werden unter Tel.: 0361574356210 entgegengenommen.
