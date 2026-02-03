LPI-J: Presemitteilung PI Saale-Holzland
Jena (ots)
unberechtigt Grundstück in Tautenhain betreten
Dienstag gegen 11:00 Uhr klingelte es mehrfach bei einer 69jährigen Hauseigentümerin in Tautenhain an der Haustür. Diese öffnete nicht, bemerkte jedoch wenig später zwei ungebetene Gäste an ihrer Terrassentür. Auf Ansprache verließen die beiden männlichen Personen, welche dunkel gekleidet waren fluchtartig das Grundstück. Die Polizeiinspektion Saale-Holzland sucht zum Sachverhalt Zeugen, welche in der Ortslage Tautenhain verdächtige Personen und Fahrzeuge festgestellt haben. Hinweise werden unter Tel.: 0361574356210 entgegengenommen.
