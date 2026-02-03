Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geschlagen und Handy entwendet

Weimar (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Pizzaauslieferer und einer Gruppierung bestehend aus drei Männern kam es am gestrigen Dienstagabend in der Weimarer Innenstadt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde einem 38-jährigen beim Pizza ausliefern in der Paul-Schneider-Straße das Handy aus dem Wagen entwendet. Der Mann verfolgte die drei Täter und konnte sie am Sophienstiftsplatz stellen, wo er sie zur Rede stellte. Hier kam es zu einer Auseinandersetzung, im Rahmen welcher der Beklaute von einem der Männer geschlagen wurde. Auch er selbst wurde leicht verletzt, weil er sich nicht bis zum Eintreffen der informierten Polizei festhalten lassen wollte und losriss. Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Schläger gestellt werden. Bei diesem handelte es sich um einen 28-jährigen polizeibekannten Weimarer. Das entwendete Handy konnte zwar nicht bei ihm aufgefunden werden, wohl aber eine Substanz, bei der die Polizei davon ausgeht, dass es sich um Drogen handelte. Die beiden anderen beteiligten Männer konnten nicht aufgefunden werden. Die Drogen wurden beschlagnahmt und mehrer Anzeige aufgenommen. Sollten Zeugen den Vorfall beobachtet haben und Angaben machen können, werden sie gebeten sich mit der PI Weimar in Verbindung zu setzen.

