PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geschlagen und Handy entwendet

Weimar (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Pizzaauslieferer und einer Gruppierung bestehend aus drei Männern kam es am gestrigen Dienstagabend in der Weimarer Innenstadt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde einem 38-jährigen beim Pizza ausliefern in der Paul-Schneider-Straße das Handy aus dem Wagen entwendet. Der Mann verfolgte die drei Täter und konnte sie am Sophienstiftsplatz stellen, wo er sie zur Rede stellte. Hier kam es zu einer Auseinandersetzung, im Rahmen welcher der Beklaute von einem der Männer geschlagen wurde. Auch er selbst wurde leicht verletzt, weil er sich nicht bis zum Eintreffen der informierten Polizei festhalten lassen wollte und losriss. Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Schläger gestellt werden. Bei diesem handelte es sich um einen 28-jährigen polizeibekannten Weimarer. Das entwendete Handy konnte zwar nicht bei ihm aufgefunden werden, wohl aber eine Substanz, bei der die Polizei davon ausgeht, dass es sich um Drogen handelte. Die beiden anderen beteiligten Männer konnten nicht aufgefunden werden. Die Drogen wurden beschlagnahmt und mehrer Anzeige aufgenommen. Sollten Zeugen den Vorfall beobachtet haben und Angaben machen können, werden sie gebeten sich mit der PI Weimar in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 03.02.2026 – 12:30

    LPI-J: Vorfahrt missachtet

    Weimar (ots) - Am Dienstag zur Mittagszeit kam es auf der L1060 zu einem Verkehrsunfall. Während ein 60-jähriger VW-Fahrer von Blankenhain in Richtung Magdala unterwegs war, fuhr ein 88-jähriger Mann aus Richtung Keßlar zur L1060. Beim Abbiegevorgang übersah der Mann aus Milda den VW. Auch eine von diesem eingeleitete Gefahrenbremsung konnte den bevorstehenden Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Zwar wurden hierdurch beide Fahrzeuge so sehr beschädigt, dass diese durch ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 12:30

    LPI-J: Einbrüche in Weimar West

    Weimar (ots) - Mehrmals schlugen in der Nacht zum Dienstag Einbrecher in Weimar West zu. Zum einen verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses und brachen sodann in dortige Büroräume ein. Und weiterhin wurden in einem anderen Gebäude die Räumlichkeiten einer Arztpraxis gewaltsam geöffnet und in der Folge durchsucht. In Summe entstanden dadurch mehrere tausend Euro Sachschaden. Entwendet wurden u.a. etwa 1.500,- EUR Bargeld. ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 13:16

    LPI-J: Haftbefehle vollstreckt

    Apolda (ots) - Am gestrigen Sonntag vollstreckte die Polizei einen Haftbefehl gegen einen 48-jährigen Apoldaer. Der Mann konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Erfurt, welchen er durch die Zahlung von knapp 1.300 Euro abwenden konnte. Ein weiterer Haftbefehl wurde gegen einen 40-jährigen Mann vollstreckt. Auch er konnte die Strafe bezahlen und so einer zwei tägigen Ersatzfreiheitsstrafe entgehen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren