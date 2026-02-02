LPI-J: Haftbefehle vollstreckt

Weimar (ots) - In der Nacht zum Sonntag verschaffte sich eine männliche Person in Magdala widerrechtlich Zutritt zu einem Grundstück eines 52-Jährigen. Der Mann schaute sich auf dem Grundstück und in einem darauf befindlichen Schuppen um, fand aber offensichtlich nichts von Interesse und verließ das Objekt wieder. Ungünstig für den Einbrecher - er wurde bei seinem Handeln von einer Kamera auf dem Grundstück aufgezeichnet und konnte in der Folge identifiziert werden. ...

