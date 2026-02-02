PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Haftbefehle vollstreckt

Apolda (ots)

Am gestrigen Sonntag vollstreckte die Polizei einen Haftbefehl gegen einen 48-jährigen Apoldaer. Der Mann konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Erfurt, welchen er durch die Zahlung von knapp 1.300 Euro abwenden konnte. Ein weiterer Haftbefehl wurde gegen einen 40-jährigen Mann vollstreckt. Auch er konnte die Strafe bezahlen und so einer zwei tägigen Ersatzfreiheitsstrafe entgehen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

