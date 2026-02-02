Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbrecher ohne Beute

Weimar (ots)

In der Nacht zum Sonntag verschaffte sich eine männliche Person in Magdala widerrechtlich Zutritt zu einem Grundstück eines 52-Jährigen. Der Mann schaute sich auf dem Grundstück und in einem darauf befindlichen Schuppen um, fand aber offensichtlich nichts von Interesse und verließ das Objekt wieder. Ungünstig für den Einbrecher - er wurde bei seinem Handeln von einer Kamera auf dem Grundstück aufgezeichnet und konnte in der Folge identifiziert werden. Bei dem Mann handelte es sich um einen 51-jährigen Magdalaer. Da dieser jedoch beim Aufsuchen durch die Polizeibeamten erheblich unter Alkoholeinfluss stand, konnten die Intensionen seines Handelns noch nicht abschließend geklärt werden.

