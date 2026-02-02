Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen zu Körperverletzung gesucht

Weimar (ots)

Am Sonntagabend, gegen 19:00 Uhr kam es auf dem Weimarer Goetheplatz zu einer Körperverletzung. Ein 27-jähriger Mann wurde durch eine Gruppe von drei Jugendlichen in ein Gespräch verwickelt. Aus noch nicht bekannten Gründen entwickelte sich aus dem Gespräch ein Streit, in dessen Folge einer der Jugendlichen ihm mit der Faust ins Gesicht schlug. Glücklicherweise wurde der Geschädigte durch den Schlag nicht ernsthaft verletzt. Hinweise zur Identität der jugendlichen Gruppierung gibt es gegenwärtig nicht. Zur Sache werden Personen gesucht, die Angaben zur Auseinandersetzung machen können. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 03643 882 0 oder per Mail an pi.weimar@polizei.thueringen.de bei der Polizeiinspektion Weimar zu melden.

