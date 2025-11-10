Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Veranstaltung der Dialogreihe "Cops im Dialog - Polizei und Schule im Austausch" in Wiesbaden

Bild-Infos

Download

Wiesbaden (ots)

(pl)Am Montag, den 10. November, fand in der Erich-Kästner-Schule in Wiesbaden-Schierstein eine Veranstaltung der Dialogreihe "Cops im Dialog - Polizei und Schule im Austausch" statt. Dieses Format ist Teil des "Respekt-Pakets" der Hessischen Landesregierung und zielt darauf ab, das gegenseitige Verständnis zwischen Jugendlichen und Einsatzkräften zu fördern sowie für ein respektvolles Miteinander zu sensibilisieren. Hier setzt die Polizei mit Transparenz und direktem Dialog an, um der jüngeren Generation ihre tägliche Arbeit und die damit verbundenen Herausforderungen näherzubringen.

Nach einer Begrüßung von dem stellvertretenden Schulleiter Stefan Mülbüsch in Anwesenheit des Schulleiters Dirk Mlaka hieß Anja Schmitt als regionale Jugendkoordinatorin der Polizeidirektion Wiesbaden die rund 80 Schülerinnen und Schüler der achten Klassen herzlich willkommen und moderierte anschließend die Veranstaltung. Bevor es in den Dialog ging, stellte Alexander Jaza, Leiter der Polizeidirektion Wiesbaden, in einem Vortrag die Bedeutung von Regeln und Werten in unserer Gesellschaft dar sowie die Rolle, die die Polizei dabei einnimmt. Er betonte die Wichtigkeit des Austauschs und stellte klar, dass die Polizei nicht alles allein lösen kann: "Wir brauchen die Zusammenarbeit mit Schulen, sozialen Einrichtungen, der Politik - und mit Euch. Ihr seid die Generation, die unsere Gesellschaft in Zukunft prägt - ihr alle tragt später Verantwortung. Demokratie lebt nicht von Regeln allein - sie lebt davon, dass Menschen sie ernst nehmen."

Neben Alexander Jaza standen auf dem Podium Samirullah Abasi als zentraler Jugendkoordinator im Polizeipräsidium Westhessen sowie Samir Bouhmara, Migrationsbeauftragter im Polizeipräsidiums Westhessen, und Patrick Brzosa, Schutzmann vor Ort des 5. Polizeireviers, den interessierten Jugendlichen Rede und Antwort. Unterstützt wurden sie dabei von Marco Yildiz von der Einstellungsberatung. Die Veranstaltung stieß insgesamt auf große Begeisterung. Dies zeigte sich vor allem an den vielen Fragen, die die im Rahmen des Unterrichts sehr gut vorbereiteten Schülerinnen und Schüler den Anwesenden stellten, woraus ein kurzweiliger und reger Austausch entstand.

Zum Respekt-Paket:

Die Hessische Landesregierung hat im vergangenen Jahr ein Respekt-Paket geschnürt und setzt sich damit für mehr Respekt von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten ein. Es beinhaltet Maßnahmen zur Anerkennung der herausragenden Leistung, für eine noch bessere Ausstattung der Einsatzkräfte sowie für mehr Sichtbarkeit und Wertschätzung. Dazu gehören die Erhöhung der Polizeizulage um 22 Prozent auf 160 Euro im Januar dieses Jahres, die Ausweitung der Angriffsentschädigung, eine Respekt-Woche und Social Media Kampagne sowie eine verbesserte Ausstattung.

Das Dialogformat "Cops im Dialog - Polizei und Schule im Austausch" wird jährlich an jeder Polizeidirektion in Hessen an einer Schule durchgeführt. Im Mittelpunkt stehen die Rolle und Aufgaben der Frauen und Männer der Blaulichtfamilie, die Herausforderungen des Berufsalltags sowie die Funktionsweise des Rechtsstaats. Parallel zu den Dialogformaten an den Schulen führen die Einsatzkräfte der Blaulichtfamilie auch Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern in ganz Hessen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell