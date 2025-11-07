POL-WI: Raub auf Tankstelle +++ Person mit Klappmesser verletzt +++ Person mit Faustschlag verletzt +++ Falsche Dienstleister +++ Kellereinbruch +++ Nägel ausgelegt +++ Autobahnmeldungen

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

Wiesbaden (ots)

1. Raub auf Tankstelle

Wiesbaden-Biebrich, Äppelallee, Donnerstag, 06.11.2025, 21:39 Uhr

(nie) Zwei unbekannte Täter haben am Donnerstagabend um 21:39 Uhr eine Tankstelle in der Äppelallee in Wiesbaden ausgeraubt.

Die Männer forderten den Tankstellenwart unter Vorhalt eines längeren Messers zur Herausgabe der Bargeldeinnahmen auf. Nachdem die Täter einen vierstelligen Bargeldbetrag in eine eigens mitgebrachte Plastiktüte legen ließen, flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Bei den Tätern soll es sich um zwei schwarz gekleidete Männer gehandelt haben. Beide trugen eine Kapuzenjacke, schwarze Masken und Handschuhe. Der etwas größere Täter soll knapp über 180 cm groß gewesen sein. In Abweichung zu seinem Komplizen habe seine Jogginghose weiße Seitenstreifen (ähnlich Adidas) aufgewiesen. Er habe zudem das Messer gehalten und eine gelbe Plastiktüte einer Supermarktkette mitgeführt. Der zweite Täter soll mit circa 170 cm etwas kleiner gewesen sein.

Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Person mit Klappmesser verletzt,

Wiesbaden, Platz der Deutschen Einheit, Donnerstag, 06.11.2025, 17:39 Uhr

(nie) Infolge eines Streits wurde am Donnerstag auf dem Platz der Deutschen Einheit eine Frau gegen 17:40 Uhr mit einem Klappmesser verletzt.

Die Frau sei zunächst in verbalen Streit mit dem Täter geraten, welcher daraufhin eskalierte. Der 48-jährige Wohnsitzlose stach die Frau daraufhin mit einem Klappmesser in den Oberschenkel. Die Angegriffene wurde hierbei nicht schwerwiegend verletzt. Bei der Festnahme des Täters konnte das Tatmittel sichergestellt werden.

Der Mann muss sich nun unter anderem auch wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten, da gegen ihn ein behördliches Waffenverbot der Stadt Wiesbaden besteht.

3. Person mit Faustschlag verletzt,

Wiesbaden, Dern'sches Gelände, Donnerstag, 06.11.2025, um 15:14 Uhr

(nie) Am Donnerstag wurde ein 45-Jähriger durch einen Faustschlag auf dem Dern'schen Gelände verletzt.

Beim Eintreffen der Polizeibeamten befand sich ein Mann mit einer Gesichtsverletzung bereits in Behandlung eines Rettungswagens. Augenzeugen berichteten, dass gegen 15:15 Uhr ein Streit zwischen drei Männern losgebrochen sei. Der Geschädigte habe ebenfalls zu der Gruppe gehört, sei jedoch im Zuge des Streits von einem der Männer mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden.

Der Täter soll ca. 50 Jahre alt und von dünner Statur gewesen sein. Sein Erscheinungsbild wurde als "osteuropäisch" beschrieben und sei insgesamt ungepflegt gewesen. Der Tatverdächtige habe dunkelbraune Haare getragen und habe zur Tatzeit einen Rucksack mitgeführt.

Das 1. Polizeirevier nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-2140 entgegen.

4. Falsche Dienstleister,

Wiesbaden / Mainz-Kostheim, Uthmannstraße Wiesbaden-Erbenheim, Treptower Straße Donnerstag, 06.11.2025, 10:00 Uhr bis 11:30 Uhr

(nie) Am Donnerstag verschafften sich Trickdiebe Zutritt zu Wohnungen in der Uthmannstraße und Treptower Straße.

In beiden Fällen gaben die Täter vor, die Rauchwarnmelder in den Wohnungen überprüfen zu müssen. Glücklicherweise gingen die Trickdiebe in beiden Fällen leer aus, obwohl den Tätern Zutritt in die Wohnungen gewährt wurde und ein Täter schlussendlich von einer Bewohnerin gestört wurde, als er im Begriff war, ein Schmuckkästchen zu öffnen.

Beide Personen wurden als "Osteuropäer" beschrieben und sprachen gebrochenes Deutsch. Der Täter in der Treptower Straße sei ca. 180 cm, 40-45 Jahre alt und schlank gewesen. Er habe zudem kurze braune Haare gehabt.

Der Täter in der Uthmannstraße hingegen, sei mit 165 cm etwas kleiner und zur Tatzeit dunkel bekleidet gewesen.

Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Kellereinbruch,

Wiesbaden-Erbenheim, Bahnstraße, Mittwoch, 05.11.2025, 23:30 Uhr bis Donnerstag, 06.11.2025, 08:00Uhr

(nie) Ein Einbrecher ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf unbekannte Weise in ein Mehrfamilienhaus gelangt und hat Diebesgut aus den Kellerabteilen erbeutet.

In dem Objekt konnte festgestellt werden, dass insgesamt drei Kellerabteile angegangen wurden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand erbeuteten die Diebe einen Akkuschrauber und Schmuck. Wie der Täter in das Mehrfamilienhaus gelangen konnte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Das 4. Polizeirevier nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-2440 entgegen.

6. Nägel ausgelegt,

Wiesbaden-Erbenheim, Köhlstraße, Dienstag, 04.11.2025, 20:00 Uhr bis Mittwoch, 05.11.2025, 06:20 Uhr

(nie) Ein unbekannter Täter hat Nägel an den Reifen eines PKW ausgelegt. Bei Fahrtantritt wurden alle Reifen durchstochen und müssen nun ersetzt werden.

Eine Fahrzeughalterin stellte ihren silberenen VW Passat am Dienstagabend gegen 20:00 Uhr ordnungsgemäß in der Köhlstraße in Wiesbaden-Erbenheim ab. Als sie am Folgetag gegen 06:20 Uhr beabsichtigte, mit dem Fahrzeug wegzufahren, wurde sie durch einen Knall erschreckt. Ein Unbekannter soll Nägel derart am geparkten Fahrzeug ausgelegt haben, dass diese bei Fahrtantritt alle vier Reifen durchbohren, was sich mit einem lauten Knallgeräusch bemerkbar machte.

Hinweise können an das 4. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2440 gerichtet werden.

Meldungen der Polizeiautobahnstation Wiesbaden

1. Zwei Verletzte nach Unfall auf A 643, Wiesbaden, Bundesautobahn 643, Donnerstag, 06.11.2025, 09:40 Uhr

(wie) Am Donnerstagmorgen sind bei Wiesbaden zwei Menschen bei einem Unfall auf der Autobahn nach Mainz verletzt worden. Eine 60-Jährige befuhr mit einem VW Taigo die A 643 von Wiesbaden kommend in Richtung Mainz auf dem rechten der zwei Fahrstreifen. Kurz hinter der Anschlussstelle Äppelallee wollte sie die Fahrspur nach links wechseln. Hierbei übersah sie offenbar den dort fahrenden VW Caddy eines 41-Jährigen und kollidierte mit dem Fahrzeug. Infolgedessen prallte der Taigo gegen die Mittelschutzbetonwand, überschlug sich und kam auf dem linken Fahrstreifen auf dem Dach zum Stillstand. Der Caddy kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in die Außenschutzplanke. Bei dem Unfall wurden beide Personen verletzt. Aufgrund der Art der Verletzungen des Caddy-Fahrers musste die Feuerwehr das Dach des Fahrzeugs entfernen, um den 41-Jährigen sicher aus dem Fahrzeug zu holen. Beide Verletzten wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten sperrte die Autobahnpolizei die A 643 in Richtung Mainz komplett. Nachdem beide Fahrzeuge abgeschleppt waren, konnte die Fahrbahn gegen 11 Uhr wieder freigegeben werden. Den Sachschaden schätzt die Autobahnpolizei auf mindestens 47.000 EUR.

2. Auto brennt auf Autobahn aus,

Wiesbaden, Bundesautobahn 671, Donnerstag, 06.11.2025, 19:10 Uhr

(wie) Auf der Autobahn bei Wiesbaden ist am Donnerstagabend ein Pkw in Brand geraten und ausgebrannt. Eine Seat-Fahrerin bemerkte gegen 19:10 Uhr während der Fahrt auf der A 671 in Richtung Wiesbaden plötzlich Brandgeruch im Fahrzeug und stoppte auf dem Standstreifen. Dort breitete sich schnell ein Feuer vom Motorraum auf das ganze Fahrzeug aus. Feuerwehr und Polizei eilten zu dem Brand, die Frau blieb unverletzt. Für die Löscharbeiten musste die A 671 in Richtung Wiesbaden voll gesperrt werden. Das Fahrzeugwrack wurde anschließend abgeschleppt. Beim Rückbau der Sperrungen kam es noch zu einem kleinen Sachschadensunfall an der Anschlussstelle Mz-Kastel, als ein Streifenwagen der Autobahnpolizei zurücksetzte und ein wartendes Fahrzeug touchierte. Diesen Unfall nahmen die Kollegen des 2. Polizeireviers auf. Die Autobahnmeisterei kontrolliert nun die Fahrbahn aufgrund der möglichen Brandschäden.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell