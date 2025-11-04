Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Körperverletzung in Fußgängerzone +++ Diebstahl aus PKW +++ Außenspiegel von PKW entwendet +++ Graffiti-Sprayerin gesucht

Wiesbaden (ots)

1. Körperverletzung in Fußgängerzone,

Wiesbaden, Kirchgasse, Montag, 03.11.2025, 21:10 Uhr

(nie) Ein Unbekannter schlug am Montagabend, gegen 21:10 Uhr, einem 26-Jährigen ins Gesicht. Die Tat ereignete sich in der Kirchgasse in Wiesbaden, also im Bereich der Fußgängerzone. Der Täter sei laut Beschreibung männlich und ca. 18 Jahre alt gewesen. Er habe schwarze Haare gehabt und sei zum Tatzeitpunkt mit einer schwarzen Jacke, grauen Jogginghose und weißen Schuhen bekleidet gewesen. Der Zeugenbeschreibung zufolge sei das Erscheinungsbild des Täters südländisch gewesen.

Das Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der (0611) 345-0 entgegen.

2. Diebstahl aus PKW,

Wiesbaden, Bierstadter Straße, Sonntag, 02.11.2025, 20:00 Uhr bis Montag, 03.11.2025, 08:00 Uhr

(nie) In der Nacht von Sonntag auf Montag machten Diebe in der Bierstadter Straße Beute. Aus einem unverschlossenen Mercedes gelang es den unbekannten Tätern, persönliche Gegenstände sowie Bargeld beschädigungsfrei und spurenlos zu entwenden.

Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der (0611) 345-2540 entgegen.

3. Außenspiegel von PKW entwendet,

Wiesbaden, Jägerstraße, Samstag, 01.11.2025, 13:00 Uhr bis 03.11.2025, 06:13 Uhr

(nie) Im Zeitraum von Samstag bis Montag demontierten unbekannte Täter die Außenspiegel von einem 5er BMW. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum in der Jägerstraße in Wiesbaden Biebrich abgestellt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf schätzungsweise 700 EUR.

Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der (0611) 345-2540 entgegen.

4. Graffiti-Sprayerin gesucht,

Wiesbaden, Schwalbacher Straße, Samstag, 01.11.2025, 01:00 Uhr bis 01:30 Uhr

(nie) Die Polizei erhielt rückwirkend Kenntnis über eine weibliche Sprayerin, die am Samstag zwischen 01:00 Uhr und 01:30 Uhr dabei beobachtet worden sein soll, wie sie im Bereich der Schwalbacher Straße, Bleichstraße und Kleinen Schwalbacher Straße mehrere Graffiti-Schriftzüge angebracht habe. Die Frau soll circa 19 bis 20 Jahre alt gewesen sein. Sie trug lange, glatte braune Haare und sei von molliger Statur gewesen. Ihr Erscheinungsbild wurde als "mitteleuropäisch" beschrieben. Über die Bekleidung zur Tatzeit liegen keine Erkenntnisse vor.

Hinweise können unter der (0611) 345-2140 an das 1. Polizeirevier gerichtet werden.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell