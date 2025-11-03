Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Auf dem Heimweg angegriffen +++ Beschädigung von Gartenzaun +++ Betrunken gegen anderes Auto gefahren

Wiesbaden (ots)

1. Auf dem Heimweg angegriffen,

Wiesbaden, Goldgasse, Samstag, 01.11.2025, 02:00 Uhr

(nie) In den frühen Morgenstunden des Samstages wurde ein 25-Jähriger auf dem Nachhauseweg in der Goldgasse von zwei Unbekannten angegriffen. Nachdem die Täter den jungen Mann zunächst aus einer Gruppe heraus angesprochen und beleidigt hatten, nahmen sie ihn im weiteren Verlauf in den Schwitzkasten und schlugen ihn gegen den Kopf. Die Täter, welche sich nach der Tat in Richtung Wagemannstraße entfernten, konnten von der Polizei nicht mehr ausfindig gemacht werden.

Der erste Täter soll 190 cm groß und ca. 19-22 Jahre alt gewesen sein. Er habe kurze braune kurze Haare und einen Oberlippenbart getragen. Das Erscheinungsbild wurde als "europäisch" beschrieben. Zur Tatzeit war er mit einem schwarzen Oberteil sowie einer schwarz glänzenden Weste und einer dunkelgrauen Jeanshose bekleidet.

Der zweite Täter war mit 175 cm etwas kleiner. Er sei ungefähr gleich alt gewesen und wurde als südländischer Phänotyp beschrieben. Er habe schwarze nach hinten gegelte Haare und einen Oberlippenbart mit Spitzbart getragen. Zur Tatzeit sei er mit einem hellen Pullover sowie einer grünen Weste und blauen Jeans bekleidet gewesen.

Das Haus des Jugendrechts nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Beschädigung von Gartenzaun,

Wiesbaden, Lahnstraße, Freitag, 31.10.2025, 13:00 Uhr bis Sonntag, 02.11.2025, 10:00 Uhr

(nie) Im Verlauf des Wochenendes haben Unbekannte das Gartentor eines Reihenhauses in der Lahnstraße beschädigt und den angrenzenden Maschendrahtzaun durchtrennt. Der Sachschaden wird auf circa 250 EUR geschätzt.

Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der (0611) 345-2340 entgegen.

3. Betrunken gegen anderes Auto gefahren, Wiesbaden, Bundesautobahn 66, Sonntag, 02.11.2025, 21:55 Uhr

(wie) Am späten Sonntagabend ist eine betrunkene Frau auf der Autobahn bei Wiesbaden auf ein vorausfahrendes Auto aufgefahren. Die 25-Jährige befuhr mit einem Seat die A 66 von Frankfurt kommend in Richtung Rüdesheim auf dem linken der drei Fahrstreifen. Kurz hinter der Anschlussstelle Nordenstadt schätzte die Fahrerin den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug aufgrund ihrer Alkoholisierung falsch ein und prallte gegen das Heck eines Mazda, der von einem 38-Jährigen gefahren wurde. Der Seat blieb beschädigt auf dem mittleren Fahrstreifen liegen, der Mazda konnte noch bis auf den Standstreifen gefahren werden. Da die 25-Jährige bei dem Unfall verletzt worden war, brachte sie die Besatzung eines Rettungswagens in ein Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest ergab bei der Frau einen Wert von über 1,3 Promille. Daher ordnete die Polizei eine Blutentnahme im Krankenhaus an und stellte den Führerschein der Fahrerin sicher. Der Seat musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 11.000 EUR.

