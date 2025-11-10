Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Polizei warnt vor Taschendiebstahl +++ Trickdiebstahl in Wohnung +++ Mehrere Einbrüche +++ Verkehrsbehinderung durch Hochzeitskorso +++ Fußgängerin bei Unfall verletzt +++ Auto prallt gegen Hauswand

Wiesbaden (ots)

1. Polizei warnt vor Taschendiebstählen, Wiesbaden, Rheintalstraße und Wiesbadener Innenstadt, Freitag, 07.11.2025 bis Samstag, 08.11.2025

(pk) Am Freitag, den 07.11.2025 und am Samstag den, 08.11.2025, kam es in Dotzheim und der Wiesbadener Innenstadt zu mehreren Taschendiebstählen, bei denen unbekannte Täter die Unaufmerksamkeit ihrer Opfer ausnutzten. Zwei der Taten ereigneten sich in der Rheintalstraße, wobei die Täter wie folgt beschrieben werden konnten. Einer der Täter war männlich, ca. 20 Jahre alt, hatte dunkle Haare und trug eine weiße Jogginghose. Eine Täterin war weiblich, ca. 25 Jahre alt, hatte schwarze lange Haare und trug eine weiße Hose, einen weißen Mantel und auffällige Badeschlappen mit hellem Fell. Zwei weitere Fälle wurden in der Wiesbadener Innenstadt gemeldet. Der Täter, welcher in der Grabenstraße die Geldbörse entwendet hatte, war ca. 30 - 35 Jahre alt, ca. 180 cm groß, hatte dunkelbraune Haare und trug eine glänzende Daunenjacke. Der Täter, welcher am Luisenplatz zugeschlagen hatte war ca. 170 cm groß, hatte weiße Haare und lief auf Krücken. Des Weiteren hatte er mehrere Plastiktüten dabei. Im letzten der Fälle schlugen die Täter in einem Linienbus, welcher aus der Wiesbadener Innenstadt in Richtung Bierstadt fuhr, zu. In allen Fällen wurden den Opfern Wertgegenstände aus den Taschen oder mitgeführten Rücksäcken entwendet.

Die Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und weist darauf hin, Handtaschen und Wertsachen stets im Blick zu behalten, Reißverschlüsse geschlossen zu halten und Wertgegenstände möglichst körpernah zu tragen.

Zeuginnen oder Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 mit der Wiesbadener Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

2. Trickdiebstahl in Wohnung,

Wiesbaden, Hildastraße, Freitag, 07.11.2025, 12:05 Uhr

(pk) Am Freitag wurde eine 87-jährige Frau Opfer eines Trickdiebstahls in der Hildastraße. Am Freitagmittag zwischen 11:45 Uhr und 12:05 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter unter dem Vorwand technische Einrichtungen in der Wohnung überprüfen zu müssen Zugang zur Wohnung einer älteren Frau in der Hildastraße in Wiesbaden. Während der vermeintlichen Überprüfung lenkte der Täter die Bewohnerin ab und entwendete hierbei unbemerkt mehrere Wertgegenstände. Anschließend verließ er den Tatort in unbekannte Richtung. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 35 Jahre alt, etwa 180 cm groß, schlanke Statur, mitteleuropäischer Phänotyp, graue Kopfbedeckung.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Einbrecher dringt über Terrasse in Einfamilienhaus ein, Wiesbaden, Großglocknerstraße, Samstag, 08.11.2025, 12:00 Uhr bis Sonntag, 09.11.2025, 17:30 Uhr

(pk) Am Wochenende gelangte ein Einbrecher über ein aufgehebeltes Fenster in ein Einfamilienhaus in der Großglocknerstraße. Der unbekannter Täter verschaffte sich im Zeitraum von Samstag, 08.11.2025, 12:00 Uhr bis Sonntag, 09.11.2205, 17:30 Uhr Zutritt zu einem Grundstück in der Großglocknerstraße in Wiesbaden. Über den Garten gelangte der Einbrecher auf die Terrasse des Einfamilienhauses und hebelte dort ein Fenster auf. Anschließend betrat und durchsuchte er die Räumlichkeiten des Wohnhauses und entwendete Schmuck.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

4. Mehrere Kellereinbrüche und -versuche in Wiesbaden, Wiesbaden, Stadtgebiet, Sonntag, 02.11.2025 bis Sonntag, 09.11.2025

(pk) Im Laufe der letzten Woche vom 02.11.2025 bis zum 09.11.2025 kam es in Wiesbaden zu mehreren Einbrüchen und Einbruchsversuchen in Kellerräume verschiedener Wohnhäuser. Die bislang unbekannten Täter brachen mehrere Kellerabteile auf und entwendeten diverse Gegenstände. In zwei Fällen blieb es jeweils beim Versuch. In der Hermann-Brill-Straße und der Feldstraße blieb es bei einem Versuch. Hierbei entstand lediglich Sachschaden an den aufgebrochenen Kellerabteilen. In der Luxemburgstraße wurde Elektroartikel entwendet und am Luxemburgplatz wurden aus einem Kellerabteil Spirituosen entwendet.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

5. Pkw entwendet - Polizei sucht Zeugen, Wiesbaden, Oranienstraße, Freitag, 07.11.2025, 19:00 Uhr bis Sonntag, 09.11.2025, 10:00 Uhr

(pk) Ein grauer VW Polo wurde am Wochenende in Wiesbaden entwendet. Eine 52-Jährige stellte ihr Auto, einen VW Polo in grau mit dem amtlichen Kennzeichen WI-SR 744 am Freitagabend um 19:00 Uhr ordnungsgemäß in der Oranienstraße ab. Als sie am Sonntagmorgen um 10:00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass dieses nicht mehr vor Ort war.

Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Oranienstraße gemacht haben, werden gebeten sich bei der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

6. Briefkastenanlage durch Böller beschädigt, Wiesbaden, Rudolf-Dyckerhoff-Straße, Samstag, 08.11.2025, 22:00 Uhr

(pk) In der Rudolf-Dyckerhoff-Straße wurde am Samstagabend eine Briefkastenanlage durch einen Böller beschädigt. Unbekannte Täter beschädigten am Samstagabend gegen 22:00 Uhr mit einem Böller die Briefkästen des Mehrfamilienhauses. Es ist davon auszugehen, dass ein Böller in die Briefkastenanlage geworfen wurde, wodurch diese beschädigt wurde.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

7. Verkehrsbehinderung durch Hochzeitskorso, Wiesbaden, Römerfeld, Freitag, 07.11.2025, 15:57 Uhr

(pk) Ein Hochzeitskorso sorgte am Freitagnachmittag für Verkehrsbehinderungen in Wiesbaden. Am Freitagnachmittag wurde der Polizei eine Hochzeitsgesellschaft gemeldet, die mit mehreren leistungsstarken Fahrzeugen den Straßenverkehr im Bereich Römerfeld in Mainz-Kastel blockierten. Neben der Verkehrsbehinderung durch das Falschparken wurde durch Anwohner auch mitgeteilt, dass die Fahrer mehrfach die Motoren aufheulen ließen und vereinzelt auch Böller gezündet wurden. Die Polizei war mit mehreren Streifen vor Ort und kontrollierte die Beteiligten. Gegen mehrere Fahrer wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

8. Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt, Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Sonntag, 09.11.2025, 16:33 Uhr

(pk) Am Sonntagnachmittag wurde eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Dotzheimer Straße / Werderstraße verletzt. Ein 57-jähriger Autofahrer befuhr die Werderstraße in Richtung Dotzheimer Straße und bog dort nach ersten Erkenntnissen mit seinem Citroen verbotswidrig links in Richtung Bismarckring ab. Hierbei übersah er die 55-jährige Fußgängerin, die die Dotzheimer Straße auf Höhe der Kreuzung überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß bei dem die Fußgängerin von dem Auto erfasst wurde. Hierbei wurde sie verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

9. Alkoholisierte Autofahrer prallt gegen Hauswand, Wiesbaden, Hauptstraße, Sonntag, 09.11.2025, 22:41 Uhr

(pk) Am späten Sonntagabend kam es in Mainz-Kostheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein alkoholisierter Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der 60-Jährige befuhr um 22:41 Uhr die B43 aus Richtung Ginsheim-Gustavsburg kommend in Fahrtrichtung Mainz-Kostheim. Auf der Hauptstraße kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Auto gegen die Hauswand des dortigen Wohnhauses. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab, bei dem zuvor zu Fuß geflüchteten Autofahrer, einen Wert von knapp 2 Promille. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell