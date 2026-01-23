PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Lange Vollsperrung nach LKW-Unfall in Baustellenbereich

Giessen (ots)

Sinn/A45: Lange Vollsperrung nach LKW-Unfall in Baustellenbereich

Heute früh gegen 2.45 Uhr kam es auf der Autobahn 45 in Höhe Katzenfurt zu einem LKW-Unfall. Zwischen den Anschlussstellen Ehringshausen und Herborn-Süd geriet der Fahrer eines Sattelzugs in einem Baustellenbereich aus bislang unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Sein LKW krachte in eine Betonleitwand. In der Folge stieß der LKW gegen einen Fahrbahntrenner. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf die Gegenfahrbahn geschoben. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von etwa 85.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

Aufgrund des verschobenen Fahrbahntrenners und da Betriebsstoffe ausliefen, musste die Autobahn in Richtung Dortmund voll gesperrt werden. In der Gegenrichtung war nur ein Fahrstreifen befahrbar. Aufgrund der umfangreichen Reinigungs- und Bergungsarbeiten kam es bis in die Mittagsstunden zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, der Verkehr in Richtung Dortmund wurde abgeleitet. Die Sperrungen konnten erst gegen 12.10 Uhr vollständig aufgehoben werden. Warum der Fahrer von seiner Fahrbahn abkam, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Pierre Gath, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

