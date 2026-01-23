Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Einbruch in Geschäft
Giessen (ots)
Einbrecher hebelten in der Zeit von Dienstag (20. Januar) 21 Uhr bis Donnerstag (22. Januar) 8.45 Uhr die Eingangstür eines Geschäfts für artgerechte Produkte in der Neue Kasseler Straße auf. Sie durchsuchten die Büroräume nach Wertgegenständen und nahmen schließlich Bargeld mit. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 entgegen.
