Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Einbruch in Geschäft

Giessen (ots)

Marburg: Einbruch in Geschäft

Einbrecher hebelten in der Zeit von Dienstag (20. Januar) 21 Uhr bis Donnerstag (22. Januar) 8.45 Uhr die Eingangstür eines Geschäfts für artgerechte Produkte in der Neue Kasseler Straße auf. Sie durchsuchten die Büroräume nach Wertgegenständen und nahmen schließlich Bargeld mit. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 entgegen.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

