Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Einbruch in Geschäft

Giessen (ots)

Marburg: Einbruch in Geschäft

Einbrecher hebelten in der Zeit von Dienstag (20. Januar) 21 Uhr bis Donnerstag (22. Januar) 8.45 Uhr die Eingangstür eines Geschäfts für artgerechte Produkte in der Neue Kasseler Straße auf. Sie durchsuchten die Büroräume nach Wertgegenständen und nahmen schließlich Bargeld mit. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 entgegen.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

