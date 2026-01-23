Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Friedberger Polizei übergibt Spende an den Weißen Ring +

Bild-Infos

Download

Giessen (ots)

Friedberg: Friedberger Polizei übergibt Spende an den Weißen Ring

Jedes Jahr bietet die Polizeistation Friedberg in der Kreisstadt und in Bad Nauheim kostenlose Fahrradcodierungen an. Bei diesem Angebot der Polizei wird eine individuelle Nummer in den Fahrradrahmen eingraviert, anhand derer das Fahrrad beispielsweise nach einem Diebstahl dem jeweiligen Eigentümer zugeordnet werden kann.

Bei den kostenlosen Terminen in Friedberg und Bad Nauheim werden jeweils Spendenboxen aufgestellt. Das gesamte Spendengeld kommt nach Abschluss des Jahres dem Weißen Ring, einer Hilfsorganisation, die sich für Kriminalitätsopfer und deren Familien einsetzt, zugute.

Am Donnerstag (22.01.2026) überreichten Polizeioberkommissarin Karin Kohnert und Polizeihauptkommissar Bernd Büthe (beide Polizeistation Friedberg) dem Vertreter des Weißer Ring e.V. im Wetteraukreis, Michael Pollesch, die im Jahr 2025 gesammelte Spende in Höhe von 285 EUR.

Michael Pollesch freute sich über die Spende der Friedberger Polizei und dankte für die Unterstützung der wichtigen Arbeit des Weißen Rings.

Neue Termine zur Fahrradcodierung für das Jahr 2026 in Bad Nauheim und Friedberg sind bereits geplant und werden rechtzeitig bekannt geben. Auch dann kann wieder für einen guten Zweck gespendet werden.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell