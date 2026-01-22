PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Versuchte Brandstiftung an Vereinsheim - Zeugen gesucht + Ohne Zulassung, Versicherung und mit gefälschtem Führerschein unterwegs + Unfallbeteiligter LKW gesucht

Giessen (ots)

Hungen: Versuchte Brandstiftung an Vereinsheim - Zeugen gesucht

Brandermittler der Gießener Kriminalpolizei ermitteln derzeit einen Fall von versuchter Brandstiftung am Trais-Horloffer-See. Am Morgen des 9.1. entdeckte ein Zeuge Rauch aus dem Vereinsheim des Segelclubs Inheiden e.V. in der Seestraße. Der Zeuge verständigte die Polizei. Die bisherigen Ermittlungen haben den Verdacht erhärtet, dass eine unbekannte Person absichtlich versucht hat, das Vereinsheim in Brand zu setzten. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Menschen wurden nicht verletzt.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der versuchten Brandstiftung. Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat am Freitag (9.1.) zwischen 8 Uhr und 8.15 Uhr im Bereich des Vereinsheims verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Sind dort Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Sind private Überwachungsaufnahmen aus dem Umfeld vorhanden? Wer kann Hinweise zum Verursacher oder den möglichen Hintergründen des Vorfalls geben?

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Ohne Zulassung, Versicherung und mit gefälschtem Führerschein unterwegs

Den "richtigen Riecher" bewiesen Beamte der Polizeistation Gießen Nord bei einer gestrigen Verkehrskontrolle. Sie stoppten gegen 11.20 Uhr einen VW in der Wilhelmstraße. Am Golf hingen polnische Kennzeichen, der 21-jährige Fahrer händigte bei der Kontrolle einen ukrainischen Führerschein aus. Bei näherer Überprüfung stellten die Polizisten jedoch fest, dass das Kennzeichen an einen BMW gehört. Zudem ergaben sich Hinweise, dass der vorgezeigte Führerschein gefälscht ist. Das Auto verfügte somit weder über eine ordnungsgemäße Zulassung, noch war es versichert. Der Fahrer war ohne Führerschien unterwegs. Seine Fahrt war daher beendet, er musste mit zur Dienststelle. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 21-Jährige entlassen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein.

Staufenberg/B3: Unfallbeteiligter LKW gesucht

Am 14.1 kam es auf der Bundesstraße 3 in Richtung Marburg zu einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Pkw. Gegen 15.30 Uhr verlor ein unbekannter LKW im Bereich zwischen Lollar und Fronhausen offenbar Ladung. Ein etwa ein Meter großes Ladungsteil traf einen in diesem Moment überholenden Hyundai. Dessen Fahrerin fuhr neben den LKW und versuchte ihn durch Hupen auf den Unfall aufmerksam zu machen. Der LKW-Fahrer lenkte sein Gefährt auf den Standstreifen und stieg aus. Die Fahrerin des Hyundai konnte ihren Angaben zufolge verkehrsbedingt nicht stoppen. Sie fuhr zur Polizei und meldete den Fall. Der LKW-Fahrer ist bislang unbekannt und hat sich noch nicht gemeldet. Am weißen Tucson entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Die Fahrerin blieb unverletzt. Ob der LKW-Fahrer den Unfall bemerkt hat, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der LKW konnte nicht näher beschrieben werden. Dessen Fahrer soll etwa 45 - 50 Jahre alt und ca. 170 - 180 cm groß gewesen sein. Er hat eine dünne Gestalt und dunkle, kurze Haare.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat den Unfall bemerkt? Wer kann Angaben zum verursachenden Fahrzeug und dessen Fahrer machen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

